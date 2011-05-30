Київ. 30 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Грецької Республіки Дімітріс ДРУТСАС заявляє, що Греція підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це Д.ДРУТСАС сказав на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

Д.ДРУТСАС також заявив, що Греція вітає шлях реформ, який обрала Україна, і привітав Україну з головуванням у Комітеті міністрів Ради Європи. Він також привітав Україну з головуванням в ОБСЄ, яке відбудеться у 2013 р., і висловив готовність поділитися досвідом головування Греції у цій міжнародній інституції.

Міністр закордонних справ зазначив, що Греція докладає зусиль до спрощення процедури отримання віз для українських громадян, наголосивши, що на меті - скасування візового режиму для українців, які хочуть відвідати Грецьку Республіку. «Ми належимо до тих країн Євросоюзу, які прагнуть, аби скасування візового режиму відбулося якомога раніше», - сказав він.

Д.ДРУТСАС наголосив на існуванні значного потенціалу для розвитку подальшої двосторонньої співпраці з огляду на спільні інтереси та відсутність проблем у взаєминах. За його словами, Україну і Грецію «об’єднує минуле та культура, що є важливим елементом двосторонніх відносин».

Міністр закордонних справ також запросив голову Верховної Ради відвідати Грецьку Республіку з візитом.

У свою чергу, В.ЛИТВИН заявив, що Україна зацікавлена у тому, аби українсько-грецький політичний діалог набув більш інтенсивного характеру. Він підтвердив запрошення голові парламенту Грецької Республіки відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.

В.ЛИТВИН зазначив, що для України є «вкрай важливим нарощування двосторонньої співпраці», і висловив сподівання, що робота українсько-грецької Міжурядової спільної робочої групи з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва набуде системного характеру.

Спікер також звернувся до міністра з проханням посприяти у питанні виконання процедур, пов’язаних з набуттям чинності міжурядової Угоди про військово-технічне співробітництво і міжвідомчої Угоди про співробітництво у сфері державного управління та адміністративної реформи.

В.ЛИТВИН наголосив на важливості подальшого розвитку двосторонніх відносин у культурно-гуманітарній сфері. Зокрема, на його думку, необхідно докласти зусиль до проведення Днів Греції в Україні й України - в Греції.

За його словами, вкрай важливим є забезпечення потреб національних меншин в наших країнах, зазначивши, що у цьому контексті потрібно завершити опрацювання та підписання Сторонами Угоди про соціальне забезпечення.