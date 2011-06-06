На парламентських виборах в Португалії перемогла опозиція

Київ. 6 червня. УНІАН. Парламентські вибори в Португалії закінчилися перемогою опозиційної Соціал-демократичної партії.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за неї проголосували близько 39% виборців, у той час, як за соціалістів, які перебували при владі останні роки, 28%.

Жозе СОКРАТОШ, який подав у відставку з посади глави уряду в березні, визнав поразку своєї партії.

Новим прем`єром Португалии може стати глава Соціал-демократичної партії Педру Пассуш КОЕЛЬО.

Він уже пообіцяв швидко сформувати уряд і виконати всі зобов`язання, необхідні для отримання обіцяної Євросоюзом і МВФ допомоги у 78 мільярдів євро.