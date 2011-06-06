Україна не бачить підстав забороняти імпорт овочів та фруктів з ЄС

Київ. 6 червня. УНІАН. Державна ветеринарна фітосанітарна служба України не бачить підстав для заборони імпорту овочів і фруктів з Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держветфітослужби Іван БІСЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Зараз ми не бачимо необхідності вводити заборону на ввезення з країн ЄС овочів і фруктів. По-перше, не з`ясоване джерело, а по-друге, та кількість продукції, яка заходить до нас з країн ЄС, порівняно із загальним завезенням, абсолютно мізерна”, - сказав І.БІСЮК. Він зазначив, що за 4 місяці поточного року з країн ЄС було завезено 84 тонни огірків, зокрема з Іспанії 49 тонн.

“Виходячи з того, які ми маємо обсяги імпорту з країн ЄС, сьогодні ми не бачимо необхідності вводити абсолютну заборону на всі овочі з країн ЄС”, - сказав керівник служби. І.БІСЮК зазначив, що на сьогодні Держветфітослужба ввела додаткові методи обстежень всієї рослинницької продукції, яка імпортується в Україну, і проводяться бактеріологічні дослідження цієї продукції, зокрема на групу бактерій кишкової палички. «На сьогодні ті заходи, які ми проводимо, їх абсолютно достатньо для того, щоб сказати, що продукція на територію України надходить безпечна. Ми продовжуватимемо роботу, поки не одержимо інформацію про припинення захворювання”, - сказав він.

І.БІСЮК уточнив, що на сьогодні більшість овочів Україна імпортує з Туреччини і Єгипту.

Крім того, він зазначив, що Україна є членом Світової організації торгівлі, і безпідставна заборона - а на сьогодні підстав для заборони немає, оскільки не виявлене джерело інфекції - може викликати негативну реакцію з боку СОТ.

Нагадаємо, у Німеччині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморрагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції можуть бути салатні огірки. Випадки захворювання відзначаються також у Швеції, Данії, Голландії, Великій Британії.

2 червня голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення до Росії свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.

У зв`язку з даною ситуацією Україна посилила контроль за імпортом овочів з Європейського Союзу.