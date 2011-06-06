В Україні розпочалися навчання ”Сі-Бриз”

Одеса. 6 червня. УНІАН. Навчання «Сі Бриз» спрямовані на відпрацювання дій у складі міжнародних сил під час антипіратських операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ під час церемонії відкриття українсько-американського навчання «Сі Бриз» 2011» в Одесі.

«Оперативно реагуючи на сучасні виклики та загрози, пов’язані з тероризмом та розповсюдженням піратства, підготовка сил на цьогорічних українсько-американських навчаннях спрямована на відпрацювання дій у складі міжнародних сил під час проведення антипіратських операцій», - сказав адмірал В.МАКСИМОВ.

Він також зазначив, що «Навчання «Сі-Бриз» започаткували конструктивну взаємодію українських військових моряків із закордонними партнерами, і проводяться у дев’ятий раз».

Керівник вітчизняного флоту подякував присутньому на церемонії відкриття Послу Сполучених Штатів Америки Джону ТЕФФТУ, а також «усім, хто допомагає військовим морякам країн-партнерів напружено готуватися до виконання миротворчих завдань, всебічно сприяє у його безпечному та ефективному проведенні».

В.МАКСИМОВ висловив вдячність «за постійну підтримку та суттєву допомогу у підготовці та проведенні навчань, сприяння в організації дозвілля учасників навчань голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду Леонідовичу МАТВІЙЧУКУ, Одеському міському голові Олексію Олексійовичу КОСТУСЄВУ, депутатам обласної та міської рад, керівникам силових структур регіону. «Впевнений, що наші іноземні колеги будуть задоволені перебуванням на українській землі», - зазначив командувач.