Міністри сільського господарства ЄС проведуть надзвичайну зустріч

Брюссель. 6 червня. УНІАН. Міністри з питань сільського господарства ЄС зберуться на надзвичайне засідання через кишкову паличку Escherichia coli, що викликала спалах захворювань у Європі, переважно, на півночі Німеччини.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Ради ЄС, засідання відбудеться в Люксембурзі, 7 червня.

На сьогодні виявлено понад 2 тисячі захворювань, викликаних паличкою Escherichia coli, при цьому зафіксовано 22 летальні результати, проте джерело захворювання так і залишається не з‘ясованим.

Проведені у Німеччині і Іспанії тести підтвердили непричетність іспанських огірків до розповсюдження небезпечного захворювання.

Одне із питань, яке буде порушено на засіданні, - питання про компенсацію збитків фермерам Іспанії. Про це вже заявила міністр сільського господарства Іспанії Роза АГІЛАР.

Вона зажадала, зокрема, компенсувати всі 100% втрат фермерів.

При цьому, за оцінками іспанської асоціації експортерів овочів і фруктів FEPEX, щотижня від початку кризи іспанські експортери втрачають близько 225 млн. євро.