Кінах і Плющ обговорили створення групи ”Друзі Україні” в Європарламенті

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Співголови міжфракційного об`єднання «Європейський вибір» українського парламенту Анатолій КІНАХ та Іван ПЛЮЩ обговорили вчора в Європарламенті створення групи «Друзі України».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив телефоном зі Страсбургу один із співголів «Європейського вибору» А.КІНАХ.

«Головна мета робочого візиту – обговорення з лідерами фракцій, керівництвом і депутатами Європарламенту посилення співпраці, комунікацій між українським парламентом та Європарламентом», - сказав він.

За його словами, така співпраця особливо важлива зараз, коли Україна і ЄС фактично вийшли на завершальний етап підготовки угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі.

«Очевидно, що вкрай важливо вийти на синхронізовані дії у питаннях адаптації законодавства, реалізації структурних реформ в Україні, і в цілому, встановлення на українській землі сучасних європейських стандартів демократії, захисту прав людини, безумовно, свободи слова і, звичайно ж, конкурентоспроможної ринкової економіки», - наголосив А.КІНАХ.

Він повідомив про те, що установчі збори об`єднання депутатів Європарламенту «Друзі України» заплановано на початок липня.

У рамках цих зборів передбачається також формалізувати методи співпраці двох депутатських об`єднань.

За словами А.КІНАХА, посилення міжпарламентської співпраці, зокрема через створення групи «Друзі України» в Європарламенті, знайшло підтримку у багатьох європейських депутатів і у Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА.

А.КІНАХ також відзначив, що у роботі групи передбачається участь не лише депутатів, а й громадських об`єднань і організацій, «щоб люди розуміли суть, логіку цих процесів».

«Україна зробила свій стратегічний вибір – це євроінтеграція. Для нас це можливість модернізації економіки, залучення інвестицій, передових технологій. При цьому для України вступ до ЄС не є самоціллю, а навпаки – нашим домашнім завданням, з тим, щоб, консолідуючи політичну волю, ресурси, об`єднуючи суспільство, добиватися тих стандартів, які дадуть можливість Україні розвиватися сучасною конкурентоспроможною демократичною державою», - підкреслив А.КІНАХ.