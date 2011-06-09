Соціалісти та ліві не підтримають критичну резолюцію по Україні

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Соціалісти та об’єднані ліві Європарламенту не підтримуватимуть резолюцію, в якій висловлено занепокоєння щодо переслідування опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники цих груп під час дебатів “Справи Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду”, що проходять зараз в Страсбурзі.

“”Це не наша справа – втручатися у внутрішні справи”, - пояснив, зокрема, позицію соціалістів депутат Крістіан ВІГЕНІН (Болгарія).

Він зазначив, що зараз уряд України намагається реалізувати реформи та боротися з корупцією, і йому не потрібно заважати.

Депутат Ярослав КОЛІЧЕК (Чехія) від об’єднаних лівих також повідомив, що його група не підтримуватиме резолюцію щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється стурбованість щодо “вибіркового переслідування” представників опозиції.