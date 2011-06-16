Янукович хоче якнайшвидшого рішення про лібералізацію візового режиму з ЄС

Київ. 16 червня. УНІАН. Україна очікує, що найближчим часом буде прийнято рішення про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі у Києві з комісаром ЄС з внутрішніх справ Сесілією МАЛЬМСТРЬОМ.

«Питання лібералізації візового режиму для населення України є дуже чутливим і воно має вирішальне значення перед підписанням угоди про асоціацію», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, прагнення України до європейської інтеграції спрямовані також і на створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

«Ми щиро прагнемо, щоб Європа була якнайширше відкрита для українських громадян», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що, безумовно, Україна хотіла б, щоб і для громадян Європейського Союзу двері України були відкриті.