Ештон призначила латиського дипломата головою делегації в Білорусі

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН призначила латиського дипломата Майру МОРУ главою делегації ЄС у Білорусі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

«Делегація ЄС у Білорусі посилить зобов`язання ЄС перед білоруським народом, і Майра - потрібна людина, щоб очолити її», - заявила К.ЕШТОН.

М.МОРА - кар`єрний дипломат, раніше була послом Латвії у Білорусі і главою делегації Латвії в ОБСЄ.