Депутат ЄП побачив небажання Януковича пускати Тимошенко до коридорів влади ЄС

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів і реформістів, Великобританія) заявляє, що Адміністрація Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не хоче давати доступу лідерові опозиції Юлії ТИМОШЕНКО до європейських коридорів влади.

Таку думку він висловив власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Генеральної прокуратури України не дозволяти Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Страсбург і Брюссель наступного тижня.

«Я засуджую це рішення, оскільки не вірю, що Ю.ТИМОШЕНКО не повернеться в свою країну, і постане перед кримінальними звинуваченнями, спробує очистити своє ім`я», - заявив він.

Ч.ТЕННОК підкреслив, що після нинішнього рішення у нього залишилася дуже мало віри в незалежність українських судів і Генеральної прокуратури.

Депутат також зазначив, що на сьогодні залишається дуже багато питань без відповідей, зокрема, питання про те, чому після того, як нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ «на широко поширене переконання спробував вкрасти перемогу на президентських виборах в 2004 році» ні він, ні його радники не поставали перед кримінальними звинуваченнями.

«Дуже багато питань без відповіді, і все це сприймається як відхід від українських євроатлантичних прагнень», - підкреслив Ч.ТЕННОК.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Генеральна прокуратура України заборонила екс-прем`єр-міністрові Ю.ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської та Миколаївської областей, а також до Страсбурга і Брюсселя.

У Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустріч з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а в Брюсселі – з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ, а також взяти участь в саміті Європейської народної партії.