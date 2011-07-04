ЄС надасть допомогу продовольством Північній Кореї

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Єврокомісія надасть Північній Кореї допомогу продовольством на 10 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні.

Передбачається, що допомога буде направлена у північні і східні провінції країни, де склалася найтяжча ситуація з продовольством. При цьому основними одержувачами допомоги повинні стати діти, вагітні жінки, госпіталізовані і літні люди.

Єврокомісія пообіцяла здійснювати суворий моніторинг на всьому шляху доставки допомоги, і заявила про готовність припинити надання допомоги у випадку, якщо продовольство не дійде до адресатів.

«Ми просто не можемо дозволити людям вмирати з голоду, і тому ми зобов`язалися стежити за доставкою на всіх етапах», - заявила комісар ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги і відповіді на кризи Кристаліна ГЕОРГІЄВА.

Як зазначили у прес-службі Єврокомісії, в останні місяці ситуація з продовольством у КНДР сильно погіршала, а зміст зернових у продовольчих пайках, що надаються державою, скоротився з 400 г на людину в день на початку квітня до 150 г у червні.