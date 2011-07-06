Брюссель. 6 липня. УНІАН. В Європарламенті створено групу підтримки євроінтеграції України.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбургу повідомив співголова міжфракційного об`єднання «Європейський вибір» у Верховній Раді України Анатолій КІНАХ.

«Створено групу депутатів Європарламенту на підтримку євроінтеграційних зусиль України», - сказав він.

А.КІНАХ відзначив, що установче засідання групи відбулося 5 липня у Страсбурзі.

Співголовою групи з європейської сторони є депутат Європарламенту Павел ЗАЛЕВСЬКІ (група народних партій, Польща), з української – співголови об`єднання «Європейський вибір» А.КІНАХ та Іван ПЛЮЩ.

За словами А.КІНАХА, пріоритетами роботи нової групи стануть адаптація українського законодавства до європейських стандартів, об`єднання зусиль із завершення переговорів щодо угод про асоціацію і зону вільної торгівлі, створення спільних експертних груп з розробки і реалізації національної програми з адаптації України до асоціації з ЄС у сфері економіки, права, формування умов свободи слова, захисту прав людини, відповідності стандартам ЄС.

«Украй важливо, щоб робота на подальших етапах євроінтеграції України супроводжувалася підтримкою з боку громадських організацій, суспільства у цілому», - відзначив А.КІНАХ.

Народний депутат також повідомив, що наступне спільне засідання міжфракційного об`єднання «Європейський вибір» українського парламенту і групи депутатів Європарламенту на підтримку євроінтеграції відбудеться восени цього року в Києві, де будуть прийняті пріоритети і затверджені плани спільних дій.