В МЗС задоволені співпрацею з НАТО

Київ. 12 липня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України задоволені відносинами між Україною та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

”Я думаю, що на даному етапі відносини України з НАТО знаходяться на дуже високій точці. Ми пройшли етап призвичаєння наших партнерів до розуміння позаблокового статусу нашої держави і наразі жодних проблем це не викликає”, - сказав він.

О.ВОЛОШИН додав, що Україна зацікавлена у розвитку партнерських відносин між Північноатлантичним альянсом і Росією.

”Ми абсолютно не бачимо суперечностей у розвитку наших дружніх відносин з Росією та у розвитку партнерських відносин з НАТО”, - додав він.