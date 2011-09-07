Єврокомісія вітає наміри Італії обмежити бюджетні витрати

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Єврокомісія привітала наміри Італії обмежити бюджетні витрати.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Європейська комісія вітає нові заходи, оприлюднені італійським урядом”, - написано у заяві Єврокомісії.

Комісія, зокрема, привітала наміри Італії закріпити принцип збалансованого бюджету в Конституції, а також підвищити пенсійний вік для жінок в приватному секторі з 60 до 65 років.

На переконання Комісії, ці заходи дадуть можливість Італії досягти узгоджених в ЄС цілей дефіциту бюджету та сприятимуть зменшенню боргу країни.

Як повідомляв УНІАН, уряд Італії схвалив заходи, направлені на економію 45,5 млрд. євро. Сьогодні за цей пакет голосуватиме Сенат країни, а до кінця тижня він має бути переданий до Палати депутатів.

Нові урядові заходи вже викликали в країні масові акції протесту.