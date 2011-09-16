У Києві пройде конференція міністрів Ради Європи з регіонального розвитку

Київ. 16 вересня. УНІАН. 3-4 листопада у Києві пройде 17-та сесія Європейської конференції міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне врядування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі голови Комітету міністрів Ради Європи, міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з головою Конгресу місцевих та регіональних влад Європи Кітом ВІТМОРОМ, який перебуває в Києві з метою участі у виїзному засіданні Бюро конгресу.

Сторони відзначили високий рівень співпраці України з конгресом у сфері розвитку місцевої демократії. Окрема було відзначено важливість активізації співробітництва у рамках Плану дій Ради Європи для України, який є ефективним інструментом організації для сприяння нашій державі у здійсненні широкомасштабних внутрішніх реформ.

К.ВІТМОР дав високу оцінку активній позиції українського головування в Комітеті міністрів Ради Європи та відзначив особливу важливість ролі головуючої країни у період реформування організації. Голова конгресу висловив готовність до подальшої тісної взаємодії та експертної допомоги українській владі у реалізації реформ, зокрема у рамках Плану дій Ради Європи.

Окрема увага на зустрічі була приділена обговоренню питання інтеграції ромів у європейське суспільство.