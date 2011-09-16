Європарламент закликав Мінськ звільнити голову організації ”Вясна”

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Європейський парламент закликав офіційний Мінськ негайно звільнити голову правозахисної організації “Вясна” Алєся БЄЛЯЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій 15 вересня на сесії у Страсбурзі.

Депутати висловили глибоку стурбованість з приводу погіршенням ставлення білоруської влади до правозахисників.

Депутати вважають, що кримінальна справа проти А.БЄЛЯЦЬКОГО порушена з політичних мотивів з метою створення перешкод роботі правозахисників.

Європарламент також закликав Раду ЄС та Єврокомісію посилити тиск на білоруську владу і розширити перелік осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС.

А.БЄЛЯЦЬКОГО було арештовано в ніч з 4 на 5 серпня за звинуваченням у приховуванні прибутків в особливо великих розмірах.