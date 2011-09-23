Міністри ЄС оцінять переговори з Україною про ЗВТ

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Міністри торгівлі країн-членів ЄС розглянуть стан переговорів з Україною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) на засіданні 26 вересня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у Раді ЄС.

За словами співрозмовника агентства, в рамках обговорення Єврокомісія повідомить про стан переговорів щодо створення ЗВТ, а Рада міністрів – оцінить перспективи укладення угоди до саміту Україна-ЄС, запланованому на кінець цього року.

Співрозмовник агентства також зазначив, що на сьогодні сторони не домовилися щодо кількох питань, зокрема, торгівлі автомобілями, експортних мит, транспортних послуг та компенсацій в енергетичному секторі у випадку припинення постачання енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. ЗВТ має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори щодо якої Україна та ЄС розпочали у 2007 році.

Сторони сподіваються завершити переговори до кінця року.