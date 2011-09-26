Обвал на французькому фондовому ринку

Київ. 26 вересня, УНІАН. Сьогодні французький фондовий ринок відкрився з різким зниженням індексу на 1,97%. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на BBC.

Індекс упав на тлі побоювань, що боротьба з борговою кризою послабить позиції національних банків.

При цьому курс акцій банків, які володіють значними частинами грецького й італійського боргу, упав ще більше.

Курс акцій BNP Paribas знизився на 3,99%, Credit Agricole - на 2,69%, Societe Generale втратив 2,67%.

Також у Росії в понеділок основні фондові індекси - РТС і ММВБ - втратили в перших хвилини торгів 2-3%.

Водночас повідомляється про рекордне за 10 років зниження курсу євро.