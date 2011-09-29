Варшавський саміт визнає європейські устремління ряду східноєвропейських країн

Київ. 29 вересня. УНІАН. На запрошення Президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ та прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА ЄС та країни-члени Східного партнерства зустрінуться 29 та 30 вересня у Варшаві. Саміт має визнати європейські устремління та європейський вибір деяких східноєвропейських країн.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ головуватиме на зустрічі, та разом з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелом БАРРОЗУ представлятиме ЄС. Високий представник ЄС у справах зовнішніх відносин та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, Європейський Комісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, а також Президент Європейського Парламенту Єжи БУЗЕК також будуть присутніми на саміті.

Країни-члени ЄС також будуть представлені на найвищому рівні.

Шість країн-партнерів представлятимуть: Президент Вірменії Серж САРГСЯН, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ та посол Білорусі у Варшаві.

Саміт, організований Польщею, стане платформою для повторного підтвердження усіма країнами-учасницями своєї політичної відданості основним цілям Партнерства. Саміт зверне свою увагу на прогрес, досягнутий у впровадженні ініціативи протягом двох останніх років, що ґрунтується на спільних цінностях демократії та правах людини. Також саміт ухвалить рішення щодо наступних кроків у напрямі зміцнення прогресу щодо глибшої політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом, побудованої на раціональних та ефективних реформах у країнах Східного партнерства.

У цьому контексті, у якості основних результатів буде представлено прогрес, досягнутий у напрямі створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, а також у сфері мобільності та посиленої співпраці – у транспортній, енергетичній сферах та у сільському господарстві.

Саміт має наголосити на тому, що Східне партнерство ґрунтується на спільних цінностях та принципах свободи, демократії, верховенства права, поваги до прав людини та засадничих свободах. Окрім того, саміт має визнати європейські устремління та європейський вибір деяких східноєвропейських країн.

Саміт Східного партнерства має надати особливе значення ключовій ролі громадянського суспільства у наслідуванні цілей Східного партнерства та показати можливості створення нових інструментів, таких як Європейський фонд на підтримку демократії та Інструмент для громадянського суспільства.