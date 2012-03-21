Парламент визначився, як реалізовувати рекомендауції ПАРЄ

Київ. 21 березня, УНІАН. Верховна Рада прийняла за основу проект постанови «Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» (№10078)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 270 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом постанови, запропонованим «регіоналом» Іваном ПОПЕСКУ, передбачено взяти до відома Указ Президента України «Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї» від 25 січня 2012 року, що започатковує формування складу Конституційної асамблеї з метою підготовки змін до Конституції України, організації її широкого обговорення, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), та рішення Президента України про створення робочої групи, головним завданням якої є напрацювання пропозицій щодо реалізації рекомендацій зазначеної Резолюції.

В проекті постанови також передбачено, зокрема, прискорити підготовку проекту Кримінального процесуального кодексу України. Також передбачено «при підготовці до розгляду відповідних законопроектів уважно аналізувати рекомендації, відображені в Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

В проекті постанови передбачено забезпечити оперативне опрацювання законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи; посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію положень Висновку №190 (1995) ПАРЄ.

В документі міститься рекомендація усім політичним силам, представленим у Верховній Раді України, депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі у роботі Конституційної асамблеї, зокрема, з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.