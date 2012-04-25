В Раді Європи хочуть від Києва дозволу дипломатам відвідати Тимошенко

Страсбург. 25 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон закликає владу Україну забезпечити доступ іноземних дипломатів до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в його заяві, текст якої міститься на офіційному сайті ПАРЄ.

“Я закликаю українську владу швидко надати дозвіл членам міжнародної дипломатичної спільноти відвідати Ю.Тимошенко. Більше того, зараз є нагальна потреба, щоб незалежні лікарі отримали дозвіл на обстеження стану її здоров’я і на проведення лікування, якого вона може потребувати”, - написано у заяві.

Президент ПАРЄ висловив глибоку стурбованість погіршення тану здоров’я Ю.Тимошенко, а також її рішенням розпочати голодування у відповідь на жорстокості та зловживання, які, за її словами, вона пережила.

“Отримавши інформацію, яка вказує на погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко я зустрівся у Страсбурзі з українським послом при Раді Європи та членами української делегації в ПАРЄ. Видається, що стан здоров’я Ю.Тимошенко значно погіршився в останні часи, і її рішення розпочати голодування лише зробить цю делікатну ситуацію ще гіршою”, - наголосив Ж.-К.Міньйон.

Він також ще раз підтримав заклик, зроблений сесією ПАРЄ в січні цього року, про зняття усіх обвинувачень проти колишніх членів українського уряду, в тому числі, Ю.Тимошенко.