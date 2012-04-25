ЄС все ще чекає пояснень від України щодо ситуації з Тимошенко
Побиття екс-прем`єра може мати серйозні наслідки
Брюссель. 25 квітня. УНІАН. ЄС все ще чекає пояснень від України щодо ситуації з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко після появи повідомлень про її побиття у в’язниці.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високо посадовий європейський дипломат.
“Ми одразу після появи повідомлень почали просити роз’янень від України, це саме роблять країни-члени ЄС”, - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, ця робота ведеться, як в Києві, так і в Брюсселі.
“Можете запитати Посла України при ЄС, скільки телефонних дзвінків він отримав вчора”, - сказав дипломат.
Піврозмовник агентства також не виключив, що у випадку підтвердження інформації про побиття Ю.Тимошенко, це може мати дуже негативні насідки для України.
Разом з тим, він не надав інших деталей.