Президент Угорщини теж не поїде в Ялту

Київ. 4 травня. УНІАН. Новообраний Президент Угорщини Янош Адер не братиме участі у саміті лідерів країн Центральної і Східної Європи у Ялті, що запланований на 11-12 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Міхаль Байєр.

”Президент Угорщини був обраний 2 травня, він вступить на посаду 10 травня, тому я поки що не маю інформації (щодо участі у саміті - УНІАН). Зараз у нас тимчасовий Президент, який під час саміту вже не буде виконувати функції Президента”, - сказав М.Байєр.

При цьому він наголосив, що питання приїзду представників Угорщини до України на Євро-2012 зараз не на часі.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову від участі в саміті вже заявили Президенти Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії, Болгарії та Албанії.