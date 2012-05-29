Посол ЄС в Україні: Україна рухатиметься до інтеграції з Європою

10:15, 29 травня 2012
Новини ЄС
0 0

Так хочуть українці...

Севастополь. 29 травня. УНІАН. Україна рухатиметься у бік інтеграції в Європейський Союз, оскільки цього бажає більшість її громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра висловив учора ввечері на прес-конференції в Севастополі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть відносини між ЄС і Україною, що погіршуються останнім часом, перешкодити реалізаціям проекту, Ж.Тейшейра відзначив, що початок реалізації проекту ЄС в Севастополі щодо залучення до міста прямих іноземних інвестицій свідчить про продовження співпраці між ЄС і Україною.

«Сьогоднішня практика свідчить, що наша співпраця триває, ми підтримуватимемо Севастополь з метою реалізації реформ (в Україні). І ми переконані, що незабаром цю ситуацію можна буде змінити, і далі Україна буде твердо і чітко рухатися у напрямі інтеграції в ЄС, тому що цього бажає значна частина населення України. І тут ми заради українського народу», - сказав глава Представництва ЄС в Україні.

За словами Ж.Тейшейри, «Європейський Союз не раз відзначав, що Україна - це частина Європи, що це сусід Європи, її довгостроковий партнер. ЄС сподівається, що якщо Україна рухатиметься у напрямі інтеграції у бік ЄС, то одного разу Україна стане частиною ЄС. Ми розуміємо, що це саме те, чого хоче більшість українського населення. Договори ЄС забезпечують таку можливість – входження нових членів. Але, звичайно, якщо влада країни хоче стати членом ЄС, то необхідно, щоб вона розділяла основні європейські цінності».

Глава Представництва ЄС повторив, що одна з принципових позицій ЄС у питанні підписання угоди про асоціацію з Україною – «відмова від використання системи правосуддя для вирішення тих або інших політичних цілей».

Також Ж.Тейшейра відзначив, що «ЄС є найбільшим інвестором практично в усіх регіонах світу». Він закликав український уряд створювати умови для інвесторів. «Щоб допомогти Севастополю та іншим регіонам України, потрібні зусилля з боку уряду, а саме: реформування, спрямоване на створення умов, які будуть сприятливі для європейських інвесторів та інвесторів з інших регіонів», - сказав Ж.Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Севастополі за участю Ж.Тейшейри і послів країн - членів ЄС було презентовано фінансовий проект Європейського Союзу «Залучення прямих іноземних інвестицій до Севастополя». Проект розраховано на два роки, його бюджет становить 1,9 млн євро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter