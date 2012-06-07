Посол України: Рішення комісарів ЄС не їхати на Євро - їх власна думка

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв каже, що відмова комісарів ЄС відвідати матчі Євро в Україні є “їхньою приватною думкою”.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“У зв’язку з тим, що продовжується обговорення питання відвідання членами Європейської комісії матчів Євро-2012 в Україні та Польщі, хотів би наголосити, що держави-члени ЄС відкинули ідею бойкотування Євро-2012”, - зазначається у коментарі К.Єлісєєва.

“Тому заяви про ніби то відмову Комісарів ЄС відвідувати матчі Євро 2012 є нічим іншим як їхньою приватною думкою, а не офіційною позицією ЄС”, - додав Посол.

Він також зазначив, що за його інформацією, більшість з Єврокомісарів не виявляла бажання відвідати Євро-2012 ще на етапі його підготовки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен підтвердила, що ні Президент, ні члени Єврокомісії не мають наміру відвідувати матч Євро-2012 в Україні.

Вона також повідомила, що на відкритті чемпіонату Європи з футболу у Польщі 8 червня буде присутній комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш Левандовські, а комісар Андрулла Вассіліу, відповідальна за питання спорту, також планує відвідати один з матчів у Польщі.

У травні Єврокомісія офіційно заявила, що в нинішніх політичних умовах в Україні не вважає за можливим відвідувати матчі Євро-2012 в українських містах. Ця заява була викликана справами проти колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та низки колишніх урядовців, а також умовами їх утримання в ув’язненні.