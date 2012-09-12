Представники ЄС розповіли ”УДАРу”, коли завершаться євроінтеграційні процеси

Київ. 12 вересня. УНІАН. Поки в Україні не відбудуться ґрунтовні зміни щодо дотримання прав і свобод, говорити про завершення євроінтеграційних процесів України зарано. На цьому наголосив заступник генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Хельг Шмід, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «УДАР» Віталія Кличка.

За інформацією прес-служби, посол ЄС в Україні Ян Томбінський, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Х.Шмід та інші представники Єврокомісії обговорили ситуацію в Україні з лідером «УДАРу» Віталієм Кличком.

Х.Шмід зазначив, що в ЄС стурбовані тим, як повільно Україна рухається в напрямку європейських цінностей. «Євросоюз – це не просто об’єднання країн, це перш за все союз спільних цінностей. Ми безкомпромісні у питаннях щодо прав та свобод людини, верховенства права, свободи медіа. Тому ми прискіпливо спостерігаємо за тим, як Україна рухається в цьому напрямку. Поки в країні не відбудуться ґрунтовні зміни у цьому напрямку, говорити про закінчення євроінтеграційних процесів України зарано», - сказав він.

В.Кличко у свою чергу заявив, що “відсторонити Партію регіонів від влади та повернути Україну на європейський шлях розвитку – головна мета «УДАРу» на парламентських виборах”. Він також повідомив, що на партійців чиниться “шалений адміністративний, фінансовий, навіть фізичний тиск”. “Наших кандидатів залякують, порушують кримінальні справи за надуманими приводами”, - заявив лідер «УДАРу».

Під час зустрічі також обговорювалися перспективи європейської інтеграції України. В прес-службі повідомляють, що “делегати Єврокомісії зазначили що події, які вони спостерігають в Україні протягом останніх кількох років – зокрема, суди над лідерами опозиції, повернення цензури в медіа, вибіркове правосуддя – не дають Україні шансів на швидке підписання Угоди про асоціацію з ЄС”.