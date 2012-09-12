Баррозу хоче завершити створення економічного союзу ЄС
Єврокомісія готує пропозиції
Страсбург. 12 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу виступає за завершення створення економічного союзу ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Єврокомісії сказав сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
«Ми повинні завершити наш економічний союз», - сказав він.
За словами Президента Єврокомісії, в умовах нинішньої кризи ЄС потребує стабільного економічного зростання, що є неможливим без здійснення реформ на національному рівні, а також без активних дій на рівні європейському.
«На європейському рівні ми маємо бути більш рішучими у руйнуванні бар`єрів», - підкреслив Ж.М.Баррозу.
У зв`язку з цим Президент Єврокомісії заявив про намір подати новий Акт про єдиний ринок ЄС.
Окрім того, за його словами, Європі необхідно поліпшити координацію в податковій політиці, а також посилити нагляд на європейському рівні за банківським сектором.
Ж.М.Баррозу відзначив, що пропозиції з посилення банківського нагляду на європейському рівні будуть представлені Комісією вже сьогодні. Крім того, Президент Єврокомісії додав, що паралельно Комісія продовжить роботу над повноцінним реформуванням банківського ринку з тим, щоб банки пропонували більш чесні операції споживачам.
Він також повідомив, що восени нинішнього року Єврокомісія планує представити концептуальний проект завершення роботи над створенням повноцінного економічного і монетарного союзу.