Місія ОБСЄ врахує рекомендації ПАРЄ та Європарламенту щодо Тимошенко і Луценка

Київ. 12 вересня. УНІАН. Місія Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження на парламентських виборах враховуватиме у своїх висновках рекомендації резолюцій ПАРЄ та Європарламенту щодо колишніх прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це голова Місії БДІПЛ ОБСЄ Одрі Френсіс Гловер повідомила на прес-конференції в УНІАН, коментуючи відмову ЦВК реєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у народні депутати.

Вона зауважила, що рівність можливостей є необхідною передумовою демократичних виборів. ”Дійсно, нас дуже цікавить, як розвиватимуться ці події… Ми ознайомилися з резолюціями ПАРЄ, Ради Європи, Європейського парламенту, і ми будемо враховувати цей факт при підготовці наших висновків», - наголосила О.Гловер.

Також О.Гловер зауважила, що спостерігачі БДІПЛ ОБСЄ уважно відстежуватимуть факти застосування адміністративного ресурсу, підкупу виборців тощо. «Адміністративний ресурс та його використання буде у центрі нашої уваги, і за допомогою 90 довгострокових спостерігачів, які невдовзі прибудуть і будуть працювати по всій території України, це питання буде висвітлюватись і враховуватись в наших висновках», - додала голова місії.

Крім того, за словами О.Гловер, у центрі уваги місії буде ситуація зі ЗМІ, в тому числі з телеканалом ТВі. «Це питання заслуговуватиме також багато уваги у ході роботи нашої місії. Ми завжди приділяли увагу цим проблемам, у нас окремий експерт з питань ЗМІ, який разом зі своїми помічниками готуватиме оцінку роботи ЗМІ у ході виборчого процесу», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може негативний висновок місії БДІПЛ ОБСЄ щодо виборів вплинути на те, що Україна буде позбавлена права у 2013 році головувати в ОБСЄ, О.Гловер зауважила, що поки про це говорити завчасно. «Ми всі з нетерпінням очікуємо головування України в ОБСЄ, але найближчим часом може відбутися дуже багато подій, і ми не можемо будь-яким чином коментувати, як вони вплинуть на цей процес», - наголосила голова спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених Ю.Тимошенко, Ю.Луценка. Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього українського уряду.

При цьому ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції ПАРЄ.

24 травня Європарламент закликав Україну негайно звільнити колишніх посадовців, засуджених з політичних мотивів. При цьому євродепутати закликали Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії.