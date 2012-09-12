Німецький суд дозволив створення Європейського механізму стабільності
Чатка Німеччини становитиме 170 млрд. євро
Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення, яким дозволив ратифікацію угоди про створення постійно діючого європейського фонду фінансової допомоги – Європейського механізму стабільності.
Як повідомляє Spiegel-Online, відповідне рішення було обнародувано сьогодні в німецькому Карлсруе.
На думку суду, на сьогоднішній день немає підстав для припинення ратифікації угоди.
Разом з тим суд висловив кілька зауважень. Зокрема, суд відзначив, що збільшення частки Німеччини в Європейському механізмі стабільності має відбуватися лише з відома німецького представника в управляючому органі цього механізму.
Крім того, суд дійшов висновку, що уряд Німеччини має забезпечити всебічне інформування про діяльність Європейського механізму стабільності представників німецького парламенту.
На сьогодні Німеччина – єдина країна - член зони євро, яка не ратифікувала угоду про створення Європейського механізму стабільності.
Раніше лідери країн-членів ЄС сподівалися, що угода набуде чинності в липні цього року, проте через затримку процесу ратифікації в Німеччині цього не сталося.