Європа не нав`язує Україні партнерство

Ялта. 14 вересня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що Європа не нав`язує Україні своє партнерство. Разом з тим, Україна заявляла про бажання співробітничати, тому їй слід виконувати низку умов, висунутих ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле заявив журналістам сьогодні, 14 вересня, в Ялті, де відбувається 9-й Форум «Ялтинської Європейської стратегії» (YES).

«Ми нічого не нав`язуємо, рішення про стратегічний і політичний курс, рішення про те, наскільки Україна хоче бути не тільки партнером, а й найближчим партнером Євросоюзу, а, може, в майбутньому, навіть членом ЄС. Це не приймається в Брюсселі, це рішення не ухвалюється навіть в офісі якогось чиновника чи політика в Києві. Це рішення, яке відображає консенсус у країні. І оскільки таке рішення ухвалене, логічно сказати, що і інтересах влади, людей, які таке рішення прийняли, виконувати крок за кроком програми», - сказав комісар ЄС.

За словами Ш.Фюле, завдання Європи полягає в тому, щоб допомагати відповідати Україні на питання, які вона сама ставить ЄС.

«Коли нас питають, що потрібно робити, ми приходимо і допомагаємо», - сказав єврокомісар.

Ш.Фюле заявив також про важливість проведення парламентських виборів в Україні цієї осені відповідно до всіх міжнародних стандартів.

При цьому він наголосив, що Європі важлива ситуація в Україні, яка складеться після виборів.

За словами Ш.Фюле, ЄС хотілося б мати такий уряд в Україні, який приділятиме достатньо уваги відносинам цієї країни і Євросоюзу.