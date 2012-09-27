Дата саміту Україна-ЄС поки невизначена
Джерела в ЄС не виключають можливості перенесення на наступний рік
Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Дата саміту Україна-ЄС поки не визначена.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах ЄС.
“Поки ми не маємо дати, і підготовча робота ще не розпочалася. Ми чекаємо виборів”, - сказав співрозмовник агентства.
Разом з тим, співрозмовник не виключив можливості перенесення саміту Україна-ЄС на початок наступного року.
“Відбудуться вибори, можливо, буде сформовано новий уряд, це займе певний час”, - зазначив дипломат.
Як повідомляв УНІАН, саміти Україна-ЄС проводяться традиційно один раз на рік.
Останні кілька років саміти проводилися у грудні.
Наприкінці серпня Посол ЄС в Україні, що завершував свої повноваження, Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість перенесення саміту на наступний рік.