Дата саміту Україна-ЄС поки невизначена

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Дата саміту Україна-ЄС поки не визначена.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах ЄС.

“Поки ми не маємо дати, і підготовча робота ще не розпочалася. Ми чекаємо виборів”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, співрозмовник не виключив можливості перенесення саміту Україна-ЄС на початок наступного року.

“Відбудуться вибори, можливо, буде сформовано новий уряд, це займе певний час”, - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, саміти Україна-ЄС проводяться традиційно один раз на рік.

Останні кілька років саміти проводилися у грудні.

Наприкінці серпня Посол ЄС в Україні, що завершував свої повноваження, Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість перенесення саміту на наступний рік.