Фюле зустрівся з Ющенком
10:45, 28 вересня 2012Новини ЄС
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Вони провели робочий ланч
Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширеня та Європейської політики сусідства Стефан Фюле провів зустріч з екс-Президентом України Віктором Ющенком.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, зустріч відбулася 26 вересня.
“Відбулася зустріч, робочий ланч, як частина регулярних контактів між комісаром та партнерами з країн, що входять до портфоліо”, - повідомили у прес-офісі.
Раніше В.Ющенко також планував провести прес-конференцію в Брюссельському прес-клубі, однак напередодні приїзду скасував її.
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