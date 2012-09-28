Фюле зустрівся з Ющенком

Брюссель. 28 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширеня та Європейської політики сусідства Стефан Фюле провів зустріч з екс-Президентом України Віктором Ющенком.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, зустріч відбулася 26 вересня.

“Відбулася зустріч, робочий ланч, як частина регулярних контактів між комісаром та партнерами з країн, що входять до портфоліо”, - повідомили у прес-офісі.

Раніше В.Ющенко також планував провести прес-конференцію в Брюссельському прес-клубі, однак напередодні приїзду скасував її.