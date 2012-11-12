Грузія та ЄС планують завершити угоду про асоціацію в 2013 році

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Грузія та ЄС планують завершити переговори про угоду про асоціацію в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Євро комісії Жозе Мануел Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

В связи с этим, ситуация избирательного правосудия следует избюегать, и мы обсудили это с премьер-министром.

“ЄС залишається відданим прогресу у політичній асоціації та економічній інтеграції. Кращий шлях досягнути цього – завершити переговори про угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі”, - сказав Ж.М.Баррозу.

“Ми сподіваємося, що шлях торговельних реформ в країні дасть нам можливість фіналізувати переговори вчасно, до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в 2013 році”, - додав він.

Президент Єврокомісії також привітав Б.Іванішвілі з перемогою, і висловив переконання в тому, що той факт, що для свого першого після парламентських виборів 1 жовтня, закордонного візиту, Б.Іванішвілі вибрав Брюссель свідчить про чітке бажання Грузії рухатися в напрямку європеїзації.

При цьому, Ж.М.Баррозу закликав усі політичні сили Грузії продовжувати конструктивний діалог, і наголосив на тому, що новій владі Грузії варто уникати вибіркового правосуддя.

“Демократія – це право більшості, але також, - повага до прав меншості”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, в результаті парламентських виборів, що відбулися в Грузії

1 жовтня, опозиційні сили отримали перемогу. Президент Михайло Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.