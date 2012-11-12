ЄС найближчим часом надасть Грузії План лібералізації візового режиму

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. ЄС найближчим часом представить Грузії План дій з лібералізації віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

“Ми працюємо над Планом щодо лібералізації віз, і думаю, що цей план після обговорення з країнами-членами, буде представлений грузинській владі швидко: наприкінці цього року, або на початку наступного”, - сказав він.

Президент Євро комісії не надав інших деталей.

У свою чергу, прем’єр Грузії зазначив, що в грудні цього року в Тбілісі очікую з візитом комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілію Мальмстрьом.

На сьогодні ЄС вже надав Плани лібералізації візового режиму двом з шести країнам “Східного партнерства” – Україні та Молдові.