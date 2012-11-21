Угоду про асоціацію Україна-ЄС буде підписано за кілька місяців?

Київ. 21 листопада. УНІАН. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські заявляє, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде підписана через декілька місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

«Я можу підтвердити, що за декілька місяців ми маємо підписати цю угоду і потім будемо працювати над впровадженням її положень», - сказав Я.Томбінські.

Він висловив переконання, що Угода про асоціацію і законодавчі зобов’язання обох сторін мають бути впроваджені.

«Угода про асоціацію не повинна бути заморожена чи в якийсь момент відкликана. Якщо ми взяли зобов’язання, ми маємо працювати дуже серйозно», - сказав представник ЄС.

Я.Томбінські повідомив, що існує програма дій щодо підписання Угоди про асоціацію протягом 2013 року. Він нагадав, що підписання угоди відкладалося, зокрема, через питання селективної юстиції і правосуддя, що не сприяло реформі судової системи, а також через сумніви щодо виборчого процесу в Україні. Я.Томбінські зазначив, що парламент в контексті Угоди про асоціацію відіграє найважливішу роль, оскільки він має проводити величезну роботу в межах цієї угоди.

За словами Я.Томбінські, Європарламент і парламенти країн ЄС хочуть мати надійного партнера з повним мандатом довіри громадян. На його переконання, на сьогодні необхідно провести роботу, щоб надати сигнал, який переконає всіх європейських партнерів, що в Україні вони мають «дуже проєвропейського партнера».

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.

14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

У свою чергу А.Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

”Умов, що Угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає, але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені такі умови”, - сказала А.Меркель.