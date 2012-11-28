Тоніо Борж призначений комісаром ЄС від Мальти

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Тоніо Борж офіційно призначений комісаром ЄС від Мальти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення формально затверджено сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.

Таким чином, Т.Борж працюватиме на посаді комісара ЄС з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів до кінця дії мандату чинного складу Комісії – 31 жовтня 2014 року.

Т.Борж замінив на цій посаді змушеного піти у відставку через підозри у причетності до шахрайства Джона Даллі.

Т.Борж, 55 років, з березня 2008 року обіймав посаду міністра закордонних справ Мальти.