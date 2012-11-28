Єврокомісія витратить 29 млн. євро на молодь в ”Східному партнерстві”

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Єврокомісія схвалила програму підтримки молоді в країнах “Східного партнерства” на 29 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Програмам передбачає організацію молодіжних обмінів, волонтерської діяльності, проведення тренінгів та посилення співпраці молодіжних організацій.

Загалом в рамках програми планується реалізувати понад 1400 проектів, в яких мають взяти участь близько 21 тис. молодих людей з країн “Східного партнерства” та ЄС.

Особливу увагу планується приділити молоді з обмеженими можливостями.

29 млн. євро будуть витрачені з бюджетів ЄС 2012 та 2013 року, при цьому перші проекти почнуть виконуватися вже в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на покращення відносин зі східними сусідами ЄС – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.