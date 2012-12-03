ЄС не розглядає можливості заборони на в`їзд для тих, у кого немає біометричних паспортів

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. ЄС не розглядав і не розглядає можливості заборони на в’їзд для власників не біометричних паспортів.

Про це кореспонденту УНІАН заявив науковий директор Інституту Євро-Атлантинчного співробітництва, експерт громадської ініціативи "Європа без бар’єрів" Олександр Сушко.

“Європейський Союз ніколи не розглядав рішення щодо заборони в’їзду на територію ЄС осіб з не-біометричними паспортами. Правдою є лише те, що у випадку запровадження безвізового режиму (а це станеться не завтра і не наступного року) цим правом зможуть скористатись тільки власники біометричних паспортів”, - сказав він.

О.Сушко зазначив, що з боку ЄС не передбачається жодних додаткових вимог до паспортів.

“Більше того, візи зараз видаються не лише в сучасні не-біометричні паспорти України (блакитного кольору), але і в паспорти старих зразків (червоного кольору), включаючи навіть цілком технічно застарілий зразок 1994 року - із вклеєною фотографією”, - сказав він.

“Отже, власникам діючих закордонних паспортів, особливо тих, що оформлені починаючи з літа 2007 року (блакитного кольору) немає жодних підстав турбуватися і негайно міняти паспорт на біометричний. Цим ви тільки спровокуєте непотрібний ажіотаж і черги, стояти в яких немає жодного сенсу”, - додав О.Сушко.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявив, що з 1 червня 2013 року українців можуть не пустити в країни ЄС без біометричних паспортів.

В той же день Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв також повідомив про те, що ЄС не збирається забороняти в’їзд для іноземців без біометричних паспортів.

Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.

Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи.

У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи. 29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».