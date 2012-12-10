Польща бачить можливість підписати угоду про асоціацію з Україною в наступному листопаді

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Польща вважає за можливе підписання про асоціацію угоди з Україною на саміті “Східного партнерства”, який відбудеться у листопаді наступного року у Вільнюсі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорські.

“Угода про асоціацію з Україною – одна з можливих складових успіху саміту”, - сказав він.

Разом з тим, міністр зазначив, що остаточне рішення щодо підписання угоди про асоціацію з Україною залежатиме від того, чи вдасться Києву реалізувати низку важливих реформ, передусім, у судовій сфері.

Р.Сікорскі також зазначив, що на сьогодні угода до підписання не готова технічно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує схвалити висновки по Україні.

В документі планується, зокрема, визначити критерії, необхідні для підписання угоди про асоціацію.