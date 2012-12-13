Немиря почув від Барррозу, що компромісу щодо цінностей не буде

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу наголошує, що у відносинах з Україною немає місця компромісу щодо цінностей.

Як сказав заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря українським журналістам, про це Президент Євро комісії заявив сьогодні на зустрічі з ним та донькою Юлії Тимошенко Євгенією.

“Компромісів в тому, що стосується цінностей, верховенства, прав людини, бути не може”, - сказав Г.Немиря.

“Він підкреслив, що йдеться не просто про персоналії... і в ситуації з Тимошенко він бачить прояв системних проблем, не реформованості системи українського правосуддя, все більшого бажання використовувати політичний ресурс для придушення політичних опонентів”, - додав заступник голови партії “Батьківщина”.

Г.Немиря також зазначив, що в ході зустрічі Президент Єврокомісії також згадав співпрацю з Ю.Тимошенко, як головою уряду в 2009 році над подолання газової кризи.

“Він це ще раз підкреслив свою вдячність за особистий вклад Тимошенко у розв’язання кризи 2009 року, пообіцяв боротися за її свободу”, - сказав Г.Немиря.