Немиря почув від Барррозу, що компромісу щодо цінностей не буде
Президент Єврокомісії згадав, як Тимошенко допомагала долати газову кризу
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу наголошує, що у відносинах з Україною немає місця компромісу щодо цінностей.
Як сказав заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря українським журналістам, про це Президент Євро комісії заявив сьогодні на зустрічі з ним та донькою Юлії Тимошенко Євгенією.
“Компромісів в тому, що стосується цінностей, верховенства, прав людини, бути не може”, - сказав Г.Немиря.
“Він підкреслив, що йдеться не просто про персоналії... і в ситуації з Тимошенко він бачить прояв системних проблем, не реформованості системи українського правосуддя, все більшого бажання використовувати політичний ресурс для придушення політичних опонентів”, - додав заступник голови партії “Батьківщина”.
Г.Немиря також зазначив, що в ході зустрічі Президент Єврокомісії також згадав співпрацю з Ю.Тимошенко, як головою уряду в 2009 році над подолання газової кризи.
“Він це ще раз підкреслив свою вдячність за особистий вклад Тимошенко у розв’язання кризи 2009 року, пообіцяв боротися за її свободу”, - сказав Г.Немиря.