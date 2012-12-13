Немиря готовий співпрацювати з урядом в сфері євроінтеграції...

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря не проти співпраці з урядом в євроінтеграції, але пропонує для початку створити довіру.

Про це він заявив сьогодні українським журналістам в Брюсселі, коментуючи неодноразові пропозиції з боку прем’єр-міністра України Миколи Азарова до опозиції співпрацювати у важливих напрямках діяльності.

“Будь-яка розмова на складні теми має починатися з кроків зі створення довіри. Я би лише одне запитання постава би М.Азарову: Який крок може бути кращим, ніж відновлення справедливості у справі Тимошенко та Луценка, звільнення цих лідерів опозиції, і в цій атмосфері початок обговорення та схвалення рішень з питань, що стосуються поновлення програм співробітництва з МВФ, відкриття шляхів до отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС, створення сприятливих умов, які б гарантували, що в листопаді 2013 року буде підписано угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі?”, - сказав Г.Немиря.

Він підкреслив, що опозиція завжди була відкрита до пропозицій, які відповідають пріоритетам країни, а головним пріоритетом, за його словами, є європейська інтеграція.