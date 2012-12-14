ЄС хоче посилити ефективність оборонної політики

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Лідери Європейського Союзу хочуть посилити ефективність спільної оборонної політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони домовилися сьогодні на засіданні Європейської Ради.

“Ми хочемо, щоб безпека та оборонна політика в цілому стали більш ефективними. Це включає також наші цивільні можливості, дуже важливий аспект, в також більш систематичну співпрацю між країнами-членами щодо оборонної здатності. Ми також хочемо побачити більш сильну оборонну промисловість в Європі”, - заявив з цього приводу Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой по завершенню засідання.

Він зазначив, що до вересня наступного року Верховний представник ЄС разом з Єврокомісією мають підготувати свої пропозиції з цього питання з тим, щоб він зміг на саміті у наступному грудні представити свої рекомендації на базі пропозицій Комісії.