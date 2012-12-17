Брюссель. 17 грудня. УНІАН. ЄС та Вірменія підписали угоду про спрощення оформлення віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання відбулася в рамках засідання Ради співробітництва ЄС-Вірменія.

Як повідомили у прес-службі Ради ЄС, нова угода передбачає спрощення оформлення віз та зменшення їх вартості, а також скасування візових зборів для окремих категорій громадян та можливість надання багаторазових віз окремим категоріям громадян терміном від 1 до 5 років.

Після ратифікації парламентом Вірменії та Європарламентом угода набере чинності, але не раніше, ніж набере чинності угода про реадмісію.

В прес-службі Ради ЄС зазначили, що на сьогодні угода про реал місію ще не підписна, однак сторони планують зробити це найближчим часом.

В цілому, на сьогодні угоди про спрощення оформлення віз та реадмісію, крім Балканських країн, які отримали безвізовий режим з ЄС, діють ще з 5-ма країнами: Росією, Молдовою, Україною, Грузією та Кабо-Верде.