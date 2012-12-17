Єврокомісія хоче посилити безпеку обладнання морських судів

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Європейська комісія пропонує посилити безпеку морських судів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні проекті Директиви ЄС щодо судового обладнання.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісія, новий проект Директиви передбачає з одного боку, скорочення перешкод в регуляторній політиці, а з іншого – забезпечення належного функціонування єдиного ринку, посилення конкуренції та ринкового нагляду, в тому числі, визначення спеціального органу влади в країнах-членах ЄС, який займатиметься контролем за якістю судового обладнання, що виробляється в ЄС.

Проект Директиви також передбачає збереження спеціального маркування у вигляді штурвала, яке означає, що обладнання відповідає вимогам безпеки, що діють в Євросоюзі.

При цьому, не виключена можливість використання електронного маркування з тим, щоб спростити перевірки та посилити захист від контрафактної продукції.

Проект Директиви буде переданий на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

За оцінками прес-служби Євро комісії, на сьогодні в Європі від 5 до 6 тис. підприємств працюють в сфері виробництва судового обладнання.