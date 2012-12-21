Путін: Питання безвізового режиму з ЄС залежить виключно від Європи

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Президент Російської Федерації Володимир Путін переконаний, що питання безвізового режиму з ЄС залежить виключно від Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Росія.

«Хотів би зазначити, що практично всі технічні питання, пов’язані з безвізовим режимом, вирішені, і тепер справа за політичним рішенням наших європейських партнерів”, - сказав російський Президент.

В.Путін зазначив, що в ЄС є різні підходи щодо цього питання.

«Почекаємо, поки наші європейські партнери визріють до цього», - сказав він.

При цьому, В.Путін нагадав, що щорічно російські туристи в Європі залишають 18 млрд. євро.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу зазначив, що європейськ5а сторона пропонує рухатися поступово, і, передусім, підписати зміни до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Росією, яка передбачає розширення категорій осіб, які зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, багаторазові візи, або не платити візового збору.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія відмовляється від підписання змін до угоди про спрощення оформлення віз, оскільки наполягає на тому, щоб цей документ також передбачав безвізовий режим для власників службових біометричних паспортів, як в схожій угоді з Україною. З іншого боку, країни-члени ЄС поки не досягли консенсусу щодо цього.