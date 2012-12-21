Росія готова допомогти банкам Кіпру

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова допомогти банкам Кіпру пережити кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказа сьогодні на прес-конференції по завершенню саміту ЄС-Росія.

«Міністерство фінансів знає цю проблему, ми в контакті з кіпріотами, обговорюємо ці питання», - сказав він.

В.Путін зазначив, що на сьогодні економічний стан Росії є досить гарним.

«Гроші є, справа не в грошах, справа в умовах, в системних заходах. Кіпр – це країна ЄС, і я виходжу з того, що наші європейські партнери мають сформулювати певні правила взаємовідносин всередині свого співтовариства, і для нас не дуже комфортно втручатися в цей процес», - сказав він.

Президент Росії зазначив, що не виключає можливості російської участі в допомозі банкам Кіпру, однак це питання потребує рішень на експертному рівні.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу зазначив, що на сьогоднішньому саміті це питання не піднімалося.

«Ми не піднімали це питання з Росією, але нам відомий контекст», - сказав він, додавши, що Кіпр та Росія можуть вирішити, як співробітничати в цій ситуації.