ЄС та Росія не домовилися щодо Третього енергопакету

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Європейський Союз та Росія на саміті знову не домовилися з питань, пов’язаних з реалізацією в ЄС положень так званого Третього енергопакету.

Як переджає власний корреспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на пресс-конференції за підсумками саміту Президент Росії Володимир Путін та Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

«Є чинний документ, який лежить в основі наших відносин з ЄС. Стаття 34 каже про непогіршення діяльності компаній обох сторін на території одне одного», - сказав він.

При цьому, В.Путін зазначив, що схвалення Третього енергопакету та його застосування Росія вважає порушенням цієї 34 статті, а дії окремих країн-членів ЄС – конфіскацією російських інвестицій.

Російський Президент також піддав критиці закиди Росії з боку ЄС щодо прив'язування ціни газу до ціни нафти, зазначивши, що Росія не брала на себе нових зобов'язань щодо формування ціни при приєднання до Світової організації торгівлі.

У свою чергу Президент Єврокомісії Ж.М.Баррозу наголосив, що Єврокомісія вважає, що ЄС виконує всі свої міжнародні угоди.

«Наш режим – недискримінаційний і повністю відповідає нашим угодам, оскільки він передбачає більшу лібералізацію ринку», - сказав Президент Єврокомісії.

«Ваші компанії вітаються на нашому ринку, однак вони повинні виконувати наші привала», - додав він.

Ж.М.Баррозу також зазначив, що в питанні цін на газ головна проблема стосується не прив'язки їх до цін на нафту, а в ціноутворенні для країн, які переважно залежать від одного постачальника – Росії.

Після того, як Президент Єврокомісії завершив свої пояснення Президент Росії вирішив додати ще кілька фраз.

«Ось мій друг пан Баррозу так довго та емоційно пояснював позицію, тому що відчуває, що неправий, винний», - сказав В.Путін.

А щодо прив’язування цін на газ до цін нафту, то додав, що таку практику вигдала не Росія, а Нідерланди.

Третій енергопакет було схвалено в ЄС в 2009 році. Від самого початку він викликає незадоволення з боку Росії оскільки спрямований на розподіл вертикально-інтегрованих енергетичних компаній.