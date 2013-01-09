”Батьківщина” хоче від парламенту заяви про підтримку євроінтеграційного курсу

Київ. 9 січня. УНІАН. Фракція “Батьківщина” вимагає найближчим часом ухвалити заяву Верховної Ради про підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Сас.

“У цій заяві зазначається, що до моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна має неухильно виконувати застереження, викладені у резолюції ПАРЄ”, - сказав С.Сас.

Крім того, додав він, у заяві має бути зазначено також виконання положень резолюції Європарламенту тощо.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від партії “УДАР” зареєстрували у ВР проект постанови «Про Заяву Верховної Ради України ”Про реалізацію євроінтеграційних прагнень Українського народу та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

Депутати пропонують парламенту «здійснити невідкладні законодавчі заходи, які б унеможливили проведення політичних репресій, застосування вибіркового правосуддя та забезпечили звільнення засуджених за політичними мотивами осіб, зокрема, Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, і поновлення їх у громадянських і політичних правах, шляхом внесення протягом другої сесії відповідних змін до законів України».

У проекті зазначається, що Верховна Рада має звернутися до Президента України “з вимогою виконати умови ЄС, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2013 році”.

Проектом передбачено, що парламент закличе Кабінет міністрів забезпечити швидке й неупереджене розслідування фактів порушень та фальсифікацій на виборах 2012 року до Верховної Ради; забезпечити неухильне виконання положень Порядку денного асоціації Україна-ЄС, включаючи ухвалення необхідних для цього законодавчих актів та активізацію роботи з приведення чинного законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, проведення галузевих реформ (регуляторної, судової, аграрної, органів державної влади, енергетичного сектора тощо), а також їхнє належне фінансування та щоквартально звітувати перед Верховною Радою щодо досягнутих результатів.

У процесі здійснення зовнішньополітичної діяльності України Кабмін має виходити із пріоритетності курсу європейської інтеграції України; максимально використовувати можливості співробітництва України з Європейським енергетичним співтовариством з метою зміцнення енергетичної безпеки України.

Також у проекті зазначено, що ВР Рада, враховуючи Резолюцію Європейського парламенту щодо ситуації в Україні від 13 грудня 2012 року, а також висновки Ради ЄС, схвалені 10 грудня 2012 року на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, має також ухвалити Виборчий кодекс України, для розробки якого створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради; протягом 2013 року законодавчо забезпечити виконання реформ, визначених в спільно погодженому сторонами Порядку денному асоціації Україна-ЄС; удосконалити механізм парламентського контролю за приведенням законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу (acquiscommunautaire) та виконанням Україною зобов`язань перед ЄС.