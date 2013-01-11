Комісар ЄС закликає Кіпр боротиcя з відмиванням “брудних” грошей

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Комісар ЄС з економічних та монетарних справ Оллі Рен закликає Кіпр вжити заходів для боротьби з відмиванням “брудних” грошей.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver, про це комісар заявив в оприлюдненому у німецькій Handelsblatt інтерв’ю.

Комісар, зокрема, зазначив, що Кіпр схвалив міжнародні правила у сфері боротьби з відмиванням “брудних” грошей, “однак тепер ці закони мають застосовуватися”.

“Я знаю про цю проблему”, - зазначив О.Рен.

Комісар також підтвердив, що представник Соціал-демократичної партії Німеччини Пеер Штайнбрюк заявив йому, що опозиція в німецькому парламенті не підтримає допомогу Кіпру, поки той не розпочне реальної боротьби з відмиванням “брудних” грошей, переважно з пост-радянських країн через своб банківську систему.

Наразі в Європі обговорюється можливість надання Кіпру допомоги в 17 млрд. євро на подолання банківської кризи.