Саакашвілі та Фюле виступлять в ПАРЄ

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступить на зимовій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відбудеться 21-25 січня у Страсбурзі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАРЄ.

Крім того, передбачається, що перед депутатами 47 країн-членів Ради Європи виступлять комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле та міністр юстиції Італії Паола Северіно.

В ході сесії депутати також планують обговорити питання виконання Азербайджаном зобов’язань перед Радою Європи, питання політичних в’язнів в Азербайджані, ситуацію в Косово, стан свободи преси в Європі та гуманітарну ситуацію в регіонах, що постраждали внаслідок конфлікту між Грузією та Росією в 2008 році.

Крім того, перед депутатами виступлять Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд та міністр закордонних справ головуючої в Комітеті міністрів Андорри Жільбер Сабойя Суньє.

Депутати також планують обговорити проект Конвенції по боротьбі з незаконною торгівлею органами, тканинами та клітинами людей та пост-моніторинговий діалог з Болгарією.